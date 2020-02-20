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Влияние коронавируса вынудило разработчиков размещать заказы на выпуск микросхем на Тайване

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Принято считать, что литографическое производство в меньшей степени страдает от вспышки коронавируса, поскольку оно характеризуется высоким уровнем автоматизации. И всё же, как отмечает DigiTimes, китайские производители полупроводниковой продукции уже сталкиваются с оттоком заказов на Тайвань. Кроме того, китайские компании SMIC и Huahong вынуждены замедлить расширение своих производственных мощностей в КНР. Логистика и строительные работы парализуются карантином, поэтому полностью исключить влияние коронавируса на отрасль нельзя.

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Источник изображения: Wafer World

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Тайваньские компании типа TSMC, UMC и VIS увеличивают объёмы заказов, поскольку наблюдается переток клиентов из Китая. Обрабатывающая кремниевые пластины типоразмера 200 мм компания VIS вообще может увеличить время обработки заказов до шести с лишним месяцев на фоне такого наплыва клиентов, даже с учётом способности увеличить объёмы выпуска продукции на 15% после покупки предприятия Fab 3E в Сингапуре, которое ранее принадлежало GlobalFoundries.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc umc коронавирус
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мне плевать кому кто нравится амд или интел ! самое главное чтобы хорошо работает и быстро и тоже игры и все!!!! вообще ни когда не бери 2 ядер и не покупай и все!!!!! важно частот от 3.6 до 4.5 все ...
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а на хер мне старые? я хочу что бы в новых нормальную оптимизацию под 1000 серию завезли покупать 2000 серию ради говно лучей не вижу смысла
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