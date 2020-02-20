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Семейство AMD EPYC пополнилось двумя новыми моделями

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Компания AMD вчера решила легализовать две новые модели процессоров EPYC, которые уже успели примелькаться в неофициальных источниках. Новинки объединяет наличие 256 Мбайт кеша третьего уровня. Старший процессор по имени EPYC 7662 предлагает 64 ядра с частотами 2.0/3.3 ГГц и уровнем TDP не более 225 Вт.

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Источник изображения: AMD

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Второй процессор EPYC 7532 ограничивается 32 ядрами, предлагает частоты 2.4/3.3 ГГц и уровень TDP не более 200 Вт.

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Источник изображения: AMD

Ёмкий кеш позволит процессору EPYC 7532 в отдельных вычислительных нагрузках показывать достойную производительность без учёта количества ядер. Dell и Supermicro первыми предложат серверы на основе двух новых моделей EPYC, их примеру позже последуют HPE и Lenovo.

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