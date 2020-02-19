Американец сорвал попытку AMD обновить мировой рекорд Cinebench R20 для Ryzen Threadripper 3990X
Как уже отмечалось, на мероприятие ISSCC 2020 компания AMD достаточно неожиданно привезла команду «придворных оверклокеров», перед которыми была поставлена задача обновить мировой рекорд Cinebench R20 при помощи процессора Ryzen Threadripper 3990X и жидкого азота. Специалистам AMD удалось поднять частоту процессора до 5.2 ГГц при температуре минус 170 градусов Цельсия, но результат Cinebench R20 составил 39 744 баллов. Буквально тут же энтузиаст-одиночка Splave достал из «глубоких архивов» более весомый результат – 40 304 балла Cinebench R20, оставив на втором месте «всю королевскую конницу».
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рекламаЦентральный процессор Ryzen Threadripper 3990X он разогнал до 5255 МГц – если быть точнее, использовался инженерный образец. Материнская плата ASRock TRX40 Taichi роднит эту конфигурацию с той, что использовала AMD на ISSCC 2020. Разумеется, специалисты компании по экстремальному разгону рассчитывают на реванш, а их руководитель Роберт Хэллок (Robert Hallock) со страниц Twitter даже обещает оплатить им ужин в случае преодоления рубежа в 40 тысяч баллов.
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