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Трамп воздержится от атаки на TSMC за сотрудничество с Huawei

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Со страниц ресурса Barron’s звучат доводы против реализации обсуждаемого американскими властями плана по ограничению доступа «нежелательных клиентов» к литографическому оборудованию американского происхождения. Подразумевается, что за счёт новых законодательных инициатив власти США смогут вынудить TSMC отказаться от контрактного производства процессоров HiSilicon для компании Huawei.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Аналитики Jefferies утверждают, что даже если подобные призывы будут звучать с высоких трибун, действующий президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не рискнёт вызывать всеобщее недовольство своими действиями в год проведения очередных президентских выборов. Слова в этом смысле останутся словами, поскольку и без антикитайской риторики он уже обойтись не в силах.

Если же подобные запреты действительно вступили бы в силу, то для Huawei и TSMC они имели бы серьёзные последствия. По данным экспертов Susquehanna, в этом году Huawei может обойти Apple в статусе крупнейшего клиента TSMC. Ранее возникали слухи о том, что выпуск 14-нм процессоров HiSilicon налажен на мощностях китайской SMIC, но представители TSMC на квартальном мероприятии опровергли данную информацию.

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