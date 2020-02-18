Тайваньский ресурс DigiTimes продолжает оценивать масштабы влияния вспышки коронавируса на китайскую электронную промышленность. Компания Apple утром уже пояснила, что два главных фактора окажут негативное влияние на её выручку в текущем квартале: во-первых, упадут объёмы производства на территории КНР, во-вторых, упадёт внутренний спрос.

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Источник со ссылкой на участников китайской торговой сети сообщает, что продажи новых материнских плат и видеокарт в КНР в первом квартале могут упасть в два раза. Даже во втором квартале продавцы не ожидают ничего хорошего. Пока не видно признаков стабилизации ситуации с распространением коронавируса, ожидать от участников китайской экономической деятельности других комментариев не приходится.