В этом квартале продажи видеокарт и материнских плат в Китае упадут вдвое
Тайваньский ресурс DigiTimes продолжает оценивать масштабы влияния вспышки коронавируса на китайскую электронную промышленность. Компания Apple утром уже пояснила, что два главных фактора окажут негативное влияние на её выручку в текущем квартале: во-первых, упадут объёмы производства на территории КНР, во-вторых, упадёт внутренний спрос.
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рекламаИсточник со ссылкой на участников китайской торговой сети сообщает, что продажи новых материнских плат и видеокарт в КНР в первом квартале могут упасть в два раза. Даже во втором квартале продавцы не ожидают ничего хорошего. Пока не видно признаков стабилизации ситуации с распространением коронавируса, ожидать от участников китайской экономической деятельности других комментариев не приходится.
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