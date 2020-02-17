К концу февраля тайваньские производители ноутбуков могут остаться без запаса компонентов
Как отмечает издание DigiTimes, ситуация с поставкой компонентов для производства ноутбуков из Китая на Тайвань складывается таким образом, что к концу месяца некоторые участники рынка будут вынуждены приостановить сборку на фоне перебоев с поставками необходимых комплектующих.
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рекламаСоответственно, снижение объёмов производства ноутбуков может вызвать дефицит и повышение цен в розничных сетях. Конечно, в среднесрочной перспективе логистика должна перестроиться, но пока производители компонентов пытаются оценить, насколько длительным будет влияние коронавируса на деятельность предприятий в Китае. Если взять его распространение под контроль удастся в обозримом будущем, то от затрат на перенос производства за пределы страны лучше воздержаться.
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