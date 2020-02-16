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Core i5-2400 на частоте 4226 МГц стал рекордсменом без жидкого азота

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Американский энтузиаст Mythical tech наверняка относится к категории ценителей потенциала процессоров Intel семейства Sandy Bridge, поскольку модель Core i5-2400 он разогнал до 4226 МГц, используя только так называемый «модуль Пельтье» и морозный воздух – температура последнего, по словам автора эксперимента, не превышала минус 25 градусов по шкале Цельсия.

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Источник изображения: HWBot, Mythical tech

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Такая частота оказалась рекордной для немолодого уже процессора. Более того, в аналогичных условиях он смог обновить модельный рекорд SuperPI 1M, который теперь соответствует результату 8,845 секунды. В ближайшие дни энтузиаст обещает перейти на сухой лёд, поэтому наверняка ему откроются новые вершины модельного рейтинга.

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Теги

intel экстремальный разгон sandy bridge superpi
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