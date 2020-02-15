После публикации квартального отчёта стало ясно, что выручка NVIDIA превзошла ожидания аналитиков, а больше всего повлиял на их оптимизм заметный рост выручки (на 33% в последовательном сравнении) в серверном сегменте. Как отмечает издание Barron’s, данный факт не только спровоцировал рост курса акций компании на 7%, но и подтолкнул отраслевых экспертов поднять свой прогноз по этим ценным бумагам. Не менее пятнадцати аналитических компаний с Уолл-стрит подняли свой прогноз по курсу акций NVIDIA до $300 и более.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Некоторые эксперты даже считают, что доходы NVIDIA от реализации компонентов для центров обработки данных будут расти быстрее рынка, поскольку конкурентов у её продукции не так много. Представители Raymond James были удивлены таким ростом выручки в серверном сегменте в минувшем квартале, поскольку продолжают рассчитывать на скорый анонс графических процессоров нового поколения. Речь идёт о преемнике Volta в сегменте ускорения вычислений. Авторы прогноза не конкретизируют, когда он может появиться. Morgan Stanley отмечает, что игровой сегмент вернулся к стабильному росту, а этот фактор для дальнейшей динамики выручки NVIDIA останется определяющим.