На квартальной конференции NVIDIA руководству пришлось признаться, что примерный ущерб от вспышки коронавируса в текущем квартале достигнет $100 млн. Эту сумму компания в равной пропорции делит между игровым и серверным сегментами своего бизнеса.

реклама

Источник изображения: ГКБ81

реклама

Важно учитывать, что выручка NVIDIA от реализации игровых продуктов на 30% формируется китайским рынком, и пока сложно сказать, как вспышка коронавируса повлияет на экономику региона в этом контексте. В серверном сегменте эта доля постоянно плавает, но и этот риск NVIDIA учитывает в своём прогнозе на текущий квартал.