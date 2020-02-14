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Игровая выручка NVIDIA на 30% зависит от китайского рынка

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На квартальной конференции NVIDIA руководству пришлось признаться, что примерный ущерб от вспышки коронавируса в текущем квартале достигнет $100 млн. Эту сумму компания в равной пропорции делит между игровым и серверным сегментами своего бизнеса.

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Источник изображения: ГКБ81

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Важно учитывать, что выручка NVIDIA от реализации игровых продуктов на 30% формируется китайским рынком, и пока сложно сказать, как вспышка коронавируса повлияет на экономику региона в этом контексте. В серверном сегменте эта доля постоянно плавает, но и этот риск NVIDIA учитывает в своём прогнозе на текущий квартал.

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nvidia аналитика финансы коронавирус
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