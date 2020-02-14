Вступительное слово на квартальном отчётном мероприятии NVIDIA держала финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress), она сообщила, что и мобильные, и настольные графические процессоры компании пользуются высоким спросом. Цены на решения с поддержкой RTX стартуют с отметки $299.

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Источник изображения: NVIDIA

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К новогоднему сезону в продаже появилось более 125 моделей игровых ноутбуков на базе дискретной графики GeForce, в сверхтонкой серии Max-Q ассортимент модификаций увеличился в два раза. Распространение игр с поддержкой трассировки лучей способствует росту популярности продуктов поколения Turing. Их в NVIDIA считают единственными решениями, предназначенными для трассировки лучей. Любители игр всё чаще выбирают более производительные видеокарты семейства Turing, как отметила Колетт Кресс.