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Blackview подготовила смартфоны со скидкой до 44% на День святого Валентина

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Если вы ищите подарок второй половинке на День святого Валентина, можно присмотреть к смартфонам Blackview, которые к празднику всех влюблённых предлагаются со скидкой до 44%. До 14 февраля специальное предложение действует для шестнадцати моделей производителя из Поднебесной. Со всеми устройствами можно ознакомиться на AliExpress по ссылке, а мы выбрали три самых интересных смартфона.



Первый – Blackview BV9900. Это защищённый аппарат с неплохой камерой. При его заказе в рамках акции можно сэкономить 22% от полной стоимости. Специальная цена смартфона составляет 390 долларов.

Blackview BV9900 – последний флагман компании из Поднебесной. Он заключён в прочный корпус, защищённый от воды, пыли, ударов и прочего внешнего воздействия.

Сердцем смартфона выступает 12-нанометровая однокристальная система Helio P90 AI от MediaTek. Мобильный процессор дополнен 8 ГБ оперативной памяти, а на накопителе можно хранить 256 ГБ данных. Производительности этой платформы будет хватать и для работы, и для игр.



Blackview BV9900 обзавёлся Quad-камерой венцом которой является 48-мегапиксельный датчик изображения от Sony. Также в составе основной камеры смартфона нашлось место для широкоугольного модуля.

Модель получила поддержку режима с говорящим за себя названием Ice Mode. При его активации смартфон будет продолжать работать в нормальном режиме, несмотря температуру воздуха. Правда, нежелательно, чтобы она опускалась ниже отметки в -30 градусов. Кроме того, в состав устройства вошли барометр, гигрометр, сенсор для измерения частоты сердечных сокращений, а также датчики качества воздуха и ультрафиолетового излучения.

Вторая модель – представитель бюджетного сегмента Blackview A80 Pro. Стоимость смартфона составляет 96 долларов с учётом 40-процентной скидки на AliExpress.



Blackview A80 Pro представляет собой одно из самых доступных решений с четырёхмодульной основной камерой. Главный сенсор, Sony IMX258, имеет разрешение 13 Мп. Сердцем смартфона выступает скромный мобильный процессор Helio P25, который трудится в паре с 4 ГБ ОЗУ. Вместимость встроенного хранилища составила 64 ГБ. Модель отличается тонким корпусом, несмотря на наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 4680 мАч.

Наконец, последний аппарат называется Blackview BV9800 Pro. На него действует скидка 16%. Специальная стоимость смартфона в рамках акции ко Дню святого Валентина составляет 420 долларов.



Blackview BV9800 Pro может похвастаться тепловизионной камерой. Помимо неё на тыльной стороне устройства установлен 48-мегапиксельный датчик изображения от Sony для фото- и видеосъёмки.

За вычисления в смартфоне отвечает однокристальная система Helio P70, выполненная по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Подсистема хранения данных представлена накопителем на 128 ГБ. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, а за питание отвечает аккумулятор на 6580 мАч.

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lokki
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