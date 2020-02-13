EK Water Blocks выпускает линейку профессиональных компонентов систем охлаждения
Словенская компания EK Water Blocks на этой неделе объявила о начале приёма заказов на компоненты систем охлаждения профессионального класса. Они будут отличаться долговечными материалами, отсутствием RGB-подсветки и ориентацией на непрерывную эксплуатацию в рабочих станциях и серверных системах.
реклама
рекламаВ семействе продуктов предусмотрены коллекторы для подключения пары процессорных водоблоков и пары водоблоков для видеокарт, но есть модель с возможностью подключения четырёх видеокарт и двух центральных процессоров. Имеются наборы быстросъёмной арматуры, которые позволяют отсоединять конкретные компоненты системы охлаждения без необходимости сливать охлаждающую жидкость.
реклама
Кроме того, EK Water Blocks будет больше внимания уделять охлаждению профессиональных графических адаптеров и ускорителей вычислений. Уже предложен водоблок полного покрытия, совместимый с Quadro GV100, Tesla V100 и TITAN V.
реклама
реклама
Со временем будут представлены и другие водоблоки для профессиональных видеокарт, лишённые избыточной атрибутики и подсветки. Приобрести профессиональные компоненты систем охлаждения можно через фирменный интернет-магазин EK Water Blocks.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила