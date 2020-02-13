Словенская компания EK Water Blocks на этой неделе объявила о начале приёма заказов на компоненты систем охлаждения профессионального класса. Они будут отличаться долговечными материалами, отсутствием RGB-подсветки и ориентацией на непрерывную эксплуатацию в рабочих станциях и серверных системах.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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В семействе продуктов предусмотрены коллекторы для подключения пары процессорных водоблоков и пары водоблоков для видеокарт, но есть модель с возможностью подключения четырёх видеокарт и двух центральных процессоров. Имеются наборы быстросъёмной арматуры, которые позволяют отсоединять конкретные компоненты системы охлаждения без необходимости сливать охлаждающую жидкость.

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Источник изображения: EK Water Blocks

Кроме того, EK Water Blocks будет больше внимания уделять охлаждению профессиональных графических адаптеров и ускорителей вычислений. Уже предложен водоблок полного покрытия, совместимый с Quadro GV100, Tesla V100 и TITAN V.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Со временем будут представлены и другие водоблоки для профессиональных видеокарт, лишённые избыточной атрибутики и подсветки. Приобрести профессиональные компоненты систем охлаждения можно через фирменный интернет-магазин EK Water Blocks.