AMD гордится ростом выручки, но скрывает данные о доле рынка
Обновив презентацию для инвесторов, компания AMD занесла в её специальный раздел информацию о величине выручки за 2019 год и значении нормы прибыли, а также дохода на одну акцию.
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рекламаЧем февральская презентация отличалась от ноябрьской, так это отсутствием графиков с данными о занимаемой доле рынка. В принципе, статистика Mercury Research, которую AMD в таких случаях использует, была распространена компанией не так давно. Возможно, составители презентации либо сочли эту информацию второстепенной, либо вовсе не захотели демонстрировать её инвесторам.
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