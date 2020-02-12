Гибридные процессоры Picasso чувствуют себя сиротливо в одном ряду с моделями третьего поколения
Компания AMD обновила презентацию для инвесторов в феврале, хотя до этого последний раз делала это в ноябре. На слайде с заголовком про «лучшие процессоры в мире» вполне законно прописались процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения и 7-нм мобильные гибридные процессоры для сверхтонких ноутбуков.
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рекламаЗато настольные 12-нм гибридные процессоры Picasso никуда не делись – они единственные довольствуются принадлежностью ко второму поколению Ryzen. Пока нет точной информации о том, когда выйдут 7-нм гибридные процессоры Renoir для настольных систем, но можно не сомневаться, что это случится до конца текущего года.
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