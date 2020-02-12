Изгнание Radeon VII из презентации AMD для инвесторов не состоялось
До нового мероприятия для инвесторов осталось чуть больше двух недель, поэтому AMD потрудилась обновить общедоступную презентацию на своём сайте. По сути, с ноября прошло достаточно времени, чтобы подвести итоги всего 2019 года, и основная часть изменений в документе носит соответствующий характер.
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рекламаОписание ассортимента графических решений Radeon изменилось по сравнению с ноябрьской редакцией презентации. Вместо четырёх секций появилось пять, со слайда исчезло упоминание о Radeon VII, но появилась секция с Radeon Pro W5700. Видеокарты поколения Navi описываются отдельными секциями, включая Radeon RX 5600.
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На втором слайде на схожую тему количество секций увеличилось с пяти до шести, и здесь уже фигурирует не только Radeon VII, но и семейство Radeon RX 500 (Polaris). Добавилась серия видеокарт Radeon RX 5600, для профессиональных решений Radeon Pro сделана замена архитектуры GCN на RDNA.
рекламаДругими словами, в наступившем году AMD продолжает рассчитывать не только на графические решения поколения Polaris, но и на флагманский Radeon VII, который на конвейере продержался всего несколько месяцев, и был снят с производства к лету прошлого года. Это не значит, что такую видеокарту нельзя купить, но на рынке она присутствует больше номинально. Анонс преемника может состояться уже в начале марта, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) не раз обещала, что в этом году появятся новые видеокарты поколения Navi, включая некий «большой» графический процессор.
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