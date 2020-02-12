До нового мероприятия для инвесторов осталось чуть больше двух недель, поэтому AMD потрудилась обновить общедоступную презентацию на своём сайте. По сути, с ноября прошло достаточно времени, чтобы подвести итоги всего 2019 года, и основная часть изменений в документе носит соответствующий характер.

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Источник изображения: AMD

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Описание ассортимента графических решений Radeon изменилось по сравнению с ноябрьской редакцией презентации. Вместо четырёх секций появилось пять, со слайда исчезло упоминание о Radeon VII, но появилась секция с Radeon Pro W5700. Видеокарты поколения Navi описываются отдельными секциями, включая Radeon RX 5600.

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Источник изображения: AMD

На втором слайде на схожую тему количество секций увеличилось с пяти до шести, и здесь уже фигурирует не только Radeon VII, но и семейство Radeon RX 500 (Polaris). Добавилась серия видеокарт Radeon RX 5600, для профессиональных решений Radeon Pro сделана замена архитектуры GCN на RDNA.

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Другими словами, в наступившем году AMD продолжает рассчитывать не только на графические решения поколения Polaris, но и на флагманский Radeon VII, который на конвейере продержался всего несколько месяцев, и был снят с производства к лету прошлого года. Это не значит, что такую видеокарту нельзя купить, но на рынке она присутствует больше номинально. Анонс преемника может состояться уже в начале марта, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) не раз обещала, что в этом году появятся новые видеокарты поколения Navi, включая некий «большой» графический процессор.