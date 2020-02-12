Вместе с новыми флагманскими смартфонами серии Galaxy S20 компания Samsung представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds+. Благодаря множеству утечек, о данной новинке мы знаем уже практически всё, однако теперь можно считать информацию официальной.

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Внешне Galaxy Buds+ практически не отличаются от предшествовавших им обычных Galaxy Buds. Ключевой отличительной особенностью новинки является система из двух излучателей в каждом наушнике, один из которых отвечает за верхний диапазон звуков, а другой — за нижний. Также Samsung подчёркивает наличие трёх микрофонов у Galaxy Buds+: одного внутреннего и двух внешних. Это должно обеспечивать лучшее отделение голоса пользователя от внешних шумов во время диалога, и подавление последних.

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Ещё Galaxy Buds+ стали более автономными по сравнению с предшественниками. Встроенные батареи на 85 мА·ч в каждом из наушников обеспечивают им до 11 часов прослушивания музыки и до 7,5 часов разговора. Кейс для наушников обладает батареей на 270 мА·ч, и он способен обеспечить наушникам ещё до 11 часов работы. Отмечается также поддержка быстрой зарядки: за 3 минуты наушники получат энергию, достаточную для 60 минут воспроизведения музыки. Кейс поддерживает беспроводную Qi-зарядку.

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Новые беспроводные наушники Samsung могут работать не только с устройствами на Android, но также и на iOS. Для подключения, конечно же, используется интерфейс Bluetooth. Также Samsung отмечает возможность управления воспроизведением музыки с помощью прикосновений.

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В продажу беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ поступят уже 14 февраля. В США купить новинку можно будет за $149, тогда как в России она будет стоить 10 990 рублей.