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Лишь каждый пятый китайский рабочий сможет вернуться в строй на этой неделе

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Китайские власти сегодня сняли формальный запрет на работу предприятий в стране, но многие работодатели предпочитают продлить вынужденные отпуска сотрудников до 25 февраля, как отмечает ресурс DigiTimes. Соответственно, менее 20% всех китайских рабочих на этой неделе смогут возобновить привычную трудовую деятельность.

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Источник изображения: ABC News

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Продолжают обновляться прогнозы о степени влияния вспышки коронавируса на производство персональных компьютеров и серверов. Если говорить о ПК, то даже после спровоцированной в прошлом году передислокации производств из Китая на эту страну приходится до 20% мирового объёма выпуска готовых компьютеров и ноутбуков. В случае с серверными системами этот показатель ещё выше.

Не так много ясности и вокруг деятельности Foxconn – главного подрядчика Apple по производству iPhone, чьи предприятия тоже сосредоточены в материковой части Китая. Первый квартал для Apple не будет иметь такого значения, как второе полугодие, когда состоится анонс нового поколения iPhone. На март намечен анонс обновлённого iPhone SE, но этот продукт не претендует на массовый спрос.

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