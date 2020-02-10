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GeForce RTX T10-8 стала партнёром Intel CC150 по серверу GeForce NOW

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Коллегам с сайта Hot Hardware при поддержке известного блогера TUM APISAK удалось обнаружить более подробную информацию о конфигурации игровых серверов NVIDIA GeForce NOW. В них по соседству с необычным процессором Intel CC150 работает графическое решение GeForce RTX T10-8.

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Источник изображения: Geekbench, Hot Hardware

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Интересно, что аппаратные ресурсы восьмиядерного процессора система делит пополам, и каждому клиенту доступны только четыре ядра с частотой 3.5 ГГц. GeForce RTX T10-8, если судить по названию, поддерживает трассировку лучей, а вот уровень быстродействия данной видеокарты умеренный. Она обеспечивает в среднем 27,1 кадров в секунду в Ashes of the Singularity, а в Geekbench диковинка укладывается в диапазон между GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1070.

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