Сочинский оверклокер с позывным «12» давно не брал в руки Radeon RX 580, но недавняя попытка что-то улучшить в его разгоне обеспечила статистику 3DMark Time Spy новым рекордом в модельном зачёте, который соответствует 6204 баллам. Легендарные системы фазового перехода каскадного типа применялись для охлаждения как видеокарты, так и центрального процессора Intel Core i9-9900K.

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Источник изображения: HWBot, 12

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Процессор работал на частоте 6.0 ГГц, видеокарта была разогнана до 1770/8600 МГц.

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Источник изображения: HWBot, 12

Как поясняет автор эксперимента, напряжение на графическом процессоре пришлось поднять до 1,42 В. Системы охлаждения способны выдавать температуры до минус 70-80 градусов Цельсия. Владимир использует термоинтерфейс GELID GC-Extreme и блок питания Corsair мощностью 1600 Вт.