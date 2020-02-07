Процессор Ryzen Threadripper 3990X набрал 29 693 балла в Cinebench R20
Корейская затяжная трансляция на YouTube, которая была посвящена сборке компьютера на базе новейшего процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X, закончилась испытанием готовой системы в Cinebench R20. Процессор с 64 ядрами в этом тесте набрал 29 693 балла, заметно обогнав всех конкурентов и предшественников.
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рекламаНа предварительной презентации Ryzen Threadripper 3990X, которая состоялась в начале января, главе AMD удалось даже пошутить на тему необходимости использования сразу трёх проекционных экранов для демонстрации гистограмм с результатами тестирования новинки в подобных приложениях. В продажу процессор поступает на этой неделе по цене $3990.
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