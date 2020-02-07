Одноядерный Intel Xeon L3014 на частоте 5.9 ГГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
Финский оверклокер Luumi взялся за разгон одноядерного 45-нм процессора Intel Xeon L3014 поколения Wolfdale в материнской плате Asus Rampage Extreme (Intel X48). При помощи жидкого азота частоту процессора удалось поднять до 5892 МГц.
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рекламаЖидкий азот был на исходе, поэтому финн ограничился тестами GPUPI for CPU 1B и HWBot x265 4K.
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В первом случае был получен лучший среди одноядерных процессоров результат – 34 минуты 16,3 секунды. Во втором – 0,977 кадров в секунду. Оба достижения являются рекордами среди процессоров с одним ядром.
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