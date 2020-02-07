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Нормальное производство компонентов в Китае не удастся восстановить даже после 10 февраля

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Китайские власти продлили традиционные для Нового года по лунному календарю каникулы до девятого февраля включительно, чтобы не способствовать усугублению ситуации с распространением коронавируса. Если обстановка в отдельных населённых пунктах не потребует дополнительных мер, китайские предприятия рассчитывают вернуться к работе 10 февраля. Между тем, сайт DigiTimes сообщает, что к нормальной деятельности сфера производства компьютерных компонентов вернётся ещё не скоро.

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Источник изображения: Al Jazeera

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Главной проблемой первых недель после затянувшихся каникул станет нехватка как рабочих рук, так и материалов. Производители микроэлектронных компонентов уже получают от своих тайваньских клиентов запросы на увеличение объёмов выпуска продукции за пределами КНР. Бизнес по производству жидкокристаллических дисплеев тоже сильно пострадает, как считает руководство AU Optronics.

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