Эхо войны с коронавирусом: в Японии начали дорожать твердотельные накопители
Японский сайт AKIBA PC Hotline всегда держит руку на пульсе цен японской розницы, и свежие сводки не пропитаны оптимизмом. Сообщается, что японские магазины подняли цены на твердотельные накопители с конца декабря на 10%, и данный тренд не имеет прямого отношения к росту цен на твердотельную память. Цены растут из-за создаваемого коронавирусом дефицита накопителей и компонентов для их производства.
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рекламаЯпонские магазины высказывают опасение, что следующими на очереди могут оказаться материнские платы и видеокарты, поскольку предпринимаемые китайскими властями меры по ограничению распространения коронавируса мешают подрядчикам в КНР выпускать печатные платы в достаточных количествах. Компьютерные корпуса, выпускаемые в Китае, тоже могут оказаться в дефиците.
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