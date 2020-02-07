Приближается MWC 2020, хотя некоторые компании и пытаются пересмотреть формат своего участия в мероприятии из-за угроз, связанных с распространением коронавируса. Всё чаще звучат упоминания о наличии в новых смартфонах памяти типа LPDDR5. Компания Micron недавно объявила о начале массовых поставок микросхем памяти LPDDR5 со скоростями передачи информации от 5,5 до 6,4 Гбит/с. Объём соответствующих микросхем составляет 6, 8 или 12 Гбайт.

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Источник изображения: Micron

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До конца полугодия Micron наладит поставки микросхем LPDDR5 в многокристальной упаковке, которая будет использоваться в смартфонах среднего ценового диапазона. Отдельно было заявлено, что LPDDR5 пропишется в смартфоне Xiaomi Mi 10. По сравнению с LPDDR4x, новая память позволяет увеличить пропускную способность на величину до 50%, а энергетическая эффективность при этом повышается на 20%. Высокое быстродействие памяти, по мнению производителей, является критичным для устройств, работающих в сетях 5G и предусматривающих функции искусственного интеллекта. Кроме того, LPDDR5 должна найти применение в автомобильном и телекоммуникационном секторах, а также сегменте клиентских ПК. В последнем случае речь наверняка идёт о сверхтонких ноутбуках.