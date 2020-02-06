Прогнозы TSMC на текущий год были достаточно радужными, поскольку компания предвкушала не только оживление на серверном рынке, но и рост спроса на компоненты для смартфонов с поддержкой сетей 5G и объектов соответствующей инфраструктуры. Стоило исчезнуть опасениям по поводу «торговой войны» между США и Китаем, как с наступлением 2020 года тревожить аналитиков начала вспышка так называемого коронавируса в КНР.

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Компания TSMC располагает предприятиями на территории этой страны, а потому разного рода мероприятия, связанные с карантином, могут оказать негативное влияние на их деятельность. И всё же, со страниц DigiTimes звучат заявления о том, что TSMC не станет пересматривать свои прогнозы по выручке и норме прибыли на первый квартал текущего года.

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Источник изображения: TSMC

Персонал китайских предприятий TSMC, не занятый на основном производстве, должен вернуться на работу десятого февраля. В середине января TSMC заявила, что ожидает последовательного снижения выручки в первом квартале на 1,4%, связанного с сезонными факторами. Норма прибыли должна сохраниться на уровне 48,5 – 50,5%, по операционной прибыли этот показатель не превысит 37,5 – 39,5%. Коррективы в свои прогнозы компания пока вносить не готова.