Новые упоминания о 10-нм процессоре Intel Tiger Lake появились в базе SiSoftware Sandra
Ноутбуки на базе 10-нм процессоров Intel Tiger Lake начнут поступать в продажу в следующем полугодии, что не мешает образцам соответствующих мобильных процессоров уже сейчас фигурировать в базе данных бенчмарка SiSoftware Sandra. Некий процессор Tiger Lake-U с поддержкой памяти типа LPDDR4x появился в этой базе, ему приписывается наличие 1 Мбайт кеша второго уровня и базовая частота 1.2 ГГц.
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рекламаКак известно, графическая подсистема новинки будет использовать архитектуру Intel Xe (Gen 12). Данная запись позволяет понять, что графика Tiger Lake-U разбивается на 96 исполнительных блоков, по восемь потоковых процессоров в каждом. Таким образом, общее количество потоковых процессоров достигает 768 штук. Для нужд графики заимствуется часть системной памяти, чем и объясняется её непривычный объём на снимке экрана.
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