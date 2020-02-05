За пределами США в прошлом году AMD получила 74% чистой выручки, об этом можно узнать после пристального изучения отчёта по форме 10-K, который был опубликован вчера. Ниже приводится разбивка источников чистой выручки AMD по регионам планеты в порядке убывания значимости.

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Источник изображения: AMD

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Домашний рынок США обеспечивает компанию примерно четвертью чистой выручки, но китайский ещё в прошлом году приблизился к нему. Выручка в Японии сократилась в полтора раза по сравнению с 2018 годом. Возможно, всё дело в падении объёмов продаж компонентов для игровых консолей Sony, которые готовятся сменить поколение в текущем году. Европейский рынок дал AMD полуторакратный рост выручки, и тут можно без излишней иронии вспомнить хотя бы Германию с её легендарным магазином MindFactory.

За Европой следуют Тайвань и Сингапур, но следует учитывать, что в последнем случае солидную для крохотного государства выручку формируют компании, зарегистрированные под его юрисдикцией. Наконец, все прочие страны увеличили выручку AMD в полтора раза до $313 млн. Компания в своём годовом отчёте указала последствия коронавируса в качестве одного из факторов риска, но балансовая стоимость оборудования и недвижимости, принадлежащей AMD на территории Китая – всего $36 млн. В тех же США компания располагает активами указанного типа на сумму $300 млн, в Канаде – на сумму $99 млн.