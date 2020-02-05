Расходы AMD на маркетинг достигли максимума за два последних года
Плотный график вывода на рынок новых продуктов вынуждает AMD увеличивать расходы на их продвижение, в этом нет ничего необычного. Главное с точки зрения руководства компании – удерживать операционные расходы в определённой пропорции относительно выручки. Последняя растёт рекордными темпами, так что денег хватает не только на погашение долгов, но и на разработку новых продуктов, а также продвижение на рынок уже существующих.
рекламаФорма 10-K, опубликованная AMD вчера, позволяет отследить динамику изменения административных и маркетинговых расходов компании за восемь предыдущих кварталов. В прошлом квартале на эти нужды было потрачено $206 млн – больше, чем за любой из семи предшествующих кварталов.
реклама
С другой стороны, в первом квартале прошлого года на эти нужды AMD направила более 13% чистой выручки, тогда как в четвёртом квартале соответствующая пропорция не превысила 9,6%. В удельном выражении компания даже стала тратить на рекламу меньше, поскольку выручка заметно выросла.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила