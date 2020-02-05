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Расходы AMD на маркетинг достигли максимума за два последних года

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Плотный график вывода на рынок новых продуктов вынуждает AMD увеличивать расходы на их продвижение, в этом нет ничего необычного. Главное с точки зрения руководства компании – удерживать операционные расходы в определённой пропорции относительно выручки. Последняя растёт рекордными темпами, так что денег хватает не только на погашение долгов, но и на разработку новых продуктов, а также продвижение на рынок уже существующих.

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Форма 10-K, опубликованная AMD вчера, позволяет отследить динамику изменения административных и маркетинговых расходов компании за восемь предыдущих кварталов. В прошлом квартале на эти нужды было потрачено $206 млн – больше, чем за любой из семи предшествующих кварталов.

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Источник изображения: AMD

С другой стороны, в первом квартале прошлого года на эти нужды AMD направила более 13% чистой выручки, тогда как в четвёртом квартале соответствующая пропорция не превысила 9,6%. В удельном выражении компания даже стала тратить на рекламу меньше, поскольку выручка заметно выросла.

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