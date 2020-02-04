Ещё недавно для знатоков серверной линейки процессоров Intel трудность могла представлять загадка следующего содержания: «Выйдет в этом году, но не Cooper Lake. Обновлённое, но не 10-нм». Как поясняет сайт CRN, в план мероприятий по противодействию экспансии процессоров EPYC компания Intel в срочном порядке включила семейство Cascade Lake Refresh, которое в сегменте Xeon Scalable дебютирует 23 февраля этого года.

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Источник изображения: CRN

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Суть обновлений проста – достаточно было добавить количество ядер у старших моделей, слегка повысить частоты, а ещё сохраняется надежда на стабильность цен по сравнению с существующим поколением процессоров Xeon Scalable. На текущий момент Xeon Gold 6254 предлагает 18 ядер с Hyper-Threading и частоты от 3.1 ГГц до 4.0 ГГц. К концу месяца Xeon Gold 6258R предложит 28 ядер с Hyper-Threading и базовую частоту 2.7 ГГц, при этом уровень TDP вырастет незначительно – на 5 Вт до 205 Вт.

Новые модели можно будет распознать по литере «R» в обозначении процессора. Предполагается, что при чуть лучших характеристиках по сравнению с предшественниками новинки сохранят прежний уровень цен. Выпускаться процессоры Cascade Lake Refresh будут по 14-нм технологии. Прочие серверные новинки 2020 года нам хорошо известны – в текущем полугодии дебютируют 14-нм процессоры Cooper Lake-SP в новом конструктивном исполнении LGA 4189, в четвёртом квартале Intel надеется представить 10-нм процессоры Ice Lake-SP.