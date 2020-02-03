Торт уместен: AMD борется за клиентов при помощи сладостей
На квартальной отчётной конференции руководство AMD призналось, что компания вынуждена увеличивать расходы на продвижение своей продукции на рынок, поскольку рассчитывает укрепить позиции и увеличить выручку в благоприятных для себя условиях. Некоторые сегменты, в которых компания рассчитывает себя проявить, демонстрируют традиционную инертность клиентов, и приходится использовать нетривиальные способы их привлечения. Например, на страницах Reddit один из участников обсуждения продемонстрировал фотографию кондитерского изделия, которое получили все участники семинара для партнёров, продающих изделия AMD.
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рекламаНа корзину печенья это, конечно, не тянет. С другой стороны, такой сладкий сувенир и не должен мотивировать к государственной измене. В торговле, как и при опылении, для привлечения партнёров все средства хороши.
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