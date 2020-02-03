Нет нужды напоминать постоянным читателям, что в конце 2021 года Intel представит свой первый 7-нм графический процессор, который войдёт в качестве структурной единицы в состав ускорителя вычислений Ponte Vecchio (на иллюстрации ниже). Пространственная компоновка Foveros позволит разместить под кристаллами графических процессоров микросхемы скоростной памяти Rambo Cache, а подложка EMIB соединит их с микросхемами памяти типа HBM неизвестного поколения.

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Представители канала AdoredTV выяснили, что 10-нм графическое решение Arctic Sound тоже будет использовать многокристальную компоновку и память типа HBM2E. Последнее обстоятельство, в принципе, говорит о достаточно высоком уровне быстродействия всего графического решения. В компоновочном отношении оно будет необычным ещё и по причине объединения четырёх кристаллов площадью по 150 кв.мм.

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Источник изображения: Intel

Графическое решение Arctic Sound, как утверждает источник, будет выпускаться по технологии 10 нм++. В этом году будет освоена только технология 10 нм+, по ней будут производиться центральные процессоры Tiger Lake. Есть основания полагать, что Arctic Sound с его более продвинутой литографией выйдет только в следующем году. Графические процессоры этой модели будут использовать архитектуру Gen 12, которая роднит их с DG1 или теми же Tiger Lake.

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К созданию Arctic Sound приложил руку Раджа Кодури (Raja Koduri), хотя разработка началась ещё до его перехода в Intel. Первоначальный проект подразумевал, что специализированный процессор будет использоваться для ускорения воспроизведения потокового видео высокого разрешения. Популярные сервисы к подобным услугам утратили интерес, поэтому Кодури распорядился переделать Arctic Sound в графический процессор общего назначения. «Избыточные транзисторы» пришлось оставить, поэтому продукт не получился монолитным, и многокристальная компоновка стала неизбежным компромиссом.