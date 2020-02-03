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Nervana – всё: Intel сосредоточится на продвижении ускорителей Habana Labs

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На страницах делового издания Forbes на прошлой неделе появилась публикация старшего аналитика Moor Insights and Strategy, который предрекает снижение интереса клиентов Intel к ускорителям нейронных сетей, разработанных выходцами из некогда независимой компании Nervana. Последние успели получить кодовые имена, привычные для разработок самой Intel – Spring Hill и Spring Crest, например.

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Источник изображения: Serve The Home

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Договорные обязательства по поставкам ускорителей NNP-I компания выполнит, но дальнейшее развитие линейки продуктов купленной в 2016 году Nervana будет остановлено. По словам источника, крупные клиенты Intel не очень довольны уровнем быстродействия продуктов этой линейки, и теперь компания делает ставку на купленную в прошлом году Habana Labs. Специализированные решения последней подразумевают интеграцию скоростного сетевого интерфейса, который позволяет эффективно масштабировать производительность систем искусственного интеллекта. На ступень ниже расположатся графические процессоры Intel Xe общего назначения, а линейка изделий Nervana, по всей видимости, постепенно будет упразднена. Да, любая компания в этом новом сегменте рынка делает ошибки, но важно вовремя расставить приоритеты, чтобы не увеличивать убытки.

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Теги

intel искусственный интеллект nervana нейронные сети habana labs
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