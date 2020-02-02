AMD Ryzen Threadripper 3990X прописался в базе данных UserBenchmark
На следующей неделе в продажу поступит 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X с непривычной для целевой аудитории ценой ($3990), но уже сейчас результаты его тестирования можно найти в базе данных UserBenchmark. Она хороша тем, что пользователь может сравнить уровень производительности двух интересующих его процессоров, одним из них уже может быть ещё не представленный Ryzen Threadripper 3990X.
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рекламаБлижайший условный конкурент из лагеря Intel – это «полупрофессиональный» процессор Xeon W-3175X, который сочетает наличие 28 ядер со свободным множителем. Желающие могут подобрать для Ryzen Threadripper 3990X множество других соперников, которые в каких-то специфических задачах наверняка предложат более выгодное соотношение цены и быстродействия.
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