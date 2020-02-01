Слухи о возможности перехода Лизы Су (Lisa Su) на должность генерального директора IBM появились в августе прошлого года, и настолько обеспокоили главного фигуранта, что главе AMD пришлось их опровергать со страниц Twitter. Теперь помеченные клеймом экспертов представители WCCFTech публикуют ссылку на заметку Financial Times, в которой подтверждается факт ведения переговоров с Лизой Су на тему её перехода в IBM.

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Источник изображения: Financial Times

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На этой неделе IBM объявила о предстоящей смене генерального директора. После восьми лет пребывания в этой должности готовится уйти на заслуженный отдых Вирджиния Рометти (Virginia Rometty), вклад которой в развитие компании аналитики оценивают неоднозначно. Большинство сходится во мнении, что трансформация бизнеса IBM проводилась не слишком успешно, а потому на преемника в лице Арвинда Кришны (Arvind Krishna) возлагаются особые надежды. По словам издания, поиском нового главы IBM занялась ещё полтора года назад, этот срок как раз перекрывает август прошлого года, когда совет директоров компании мог обратиться с соответствующим предложением к Лизе Су. Последняя данное предложение отвергла, как теперь стало понятно. Недавно мы узнали, что Лиза Су войдёт в состав совета директоров Cisco. Эта должность не помешает ей выполнять обязанности по основному месту работы.