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Intel пояснила, почему считает Ice Lake первым поколением 10-нм процессоров

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Блогеру с псевдонимом witeken удалось получить от Intel пояснения относительно системы обозначений различных поколений 10-нм процессоров, которая с некоторых пор сбивает всех с толку. На отчётных конференциях и прочих отраслевых мероприятиях процессоры Ice Lake неизменно причисляются к первому поколению 10-нм продуктов, а применительно к процессорам Tiger Lake уже применяется обозначение «10 нм+».

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Источник изображения: Twitter, witeken

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В 2017 году первым поколением 10-нм процессоров Intel было принято называть Cannon Lake, которое формально вышло на рынок во втором квартале 2018 года, но большого распространения не получило. Мало того, что процессоры Cannon Lake предлагали всего два ядра, так ещё и графическую подсистему пришлось оставить неактивной.

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Источник изображения: Intel

В годовом отчёте, говоря о запуске в 2019 году производства процессоров Ice Lake, компания Intel называет их первым поколением серийных 10-нм продуктов.

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Источник изображения: Intel

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Как выясняется, фактом существования Cannon Lake корпорация решила пренебречь именно из тех соображений, что объёмы поставок этих процессоров не были существенными. «Начать 10-нм жизнь» решено было с чистого листа, коим и стали процессоры Ice Lake, дебютировавшие в 2019 году. По второму поколению 10-нм техпроцесса будут выпускаться процессоры Tiger Lake, а третье (с двумя «плюсами») выйдет уже в 2021 году. В настольном сегменте представителями этого поколения могут стать процессоры Alder Lake-S в исполнении LGA 1700. У процессоров Rocket Lake-S с разъёмом LGA 1200, которые появятся раньше, по 10-нм технологии будет выпускаться только кристалл с графикой, а на 14-нм кристалле расположатся вычислительные ядра.

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Теги

ice lake cannon lake lga 1200 rocket lake alder lake lga 1700
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