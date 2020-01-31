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В апреле сменится генеральный директор IBM

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С 2012 года компанией IBM руководила Вирджиния Рометти (Virginia Rometty), но сегодняшним пресс-релизом компания сообщила, что с шестого апреля она уступит место Арвинду Кришне (Arvind Krishna), ныне возглавляющему направление бизнеса, связанное с «облачными» и когнитивными технологиями. Кришна, к слову, был одним из идейных вдохновителей поглощения Red Hat. Бывший глава Red Hat Джеймс Уайтхёрст (James Whitehurst) одновременно станет президентом IBM.

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Источник изображения: Business Insider

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Вирджиния Рометти сохранит за собой место в совете директоров и пост исполнительного председателя до конца текущего года. В дальнейшем она покинет компанию окончательно, поскольку после сорока лет трудовой деятельности уходит в отставку. Примечательно, что фондовый рынок на эту новость отреагировал ростом курса акций IBM на 4%, поскольку для инвесторов уход Рометти порождает надежду на изменение дивидендной политики компании.

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