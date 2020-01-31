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Radeon RX 5600 удостоился чести считаться конкурентом разогнанной GeForce GTX 1660 SUPER

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Визит в служебный раздел сайта AMD не был бы столь плодотворным без упоминания о позиционировании Radeon RX 5600 – видеокарты, которая будет предлагаться только в составе готовых компьютеров. В знаменитой таблице, описывающей позиционирование актуальных графических решений AMD, видеокарты Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5600 вынуждены ютиться в одной строке, хотя всем прочим положены отдельные строчки.

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Источник изображения: AMD

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По предыдущим публикациям на эту тему мы уже знаем, что основным конкурентом Radeon RX 5600 XT считается GeForce GTX 1660 Ti. В нижней части строки GeForce GTX 1660 SUPER OC символизирует собой потенциального противника Radeon RX 5600. Пожалуй, это тот редкий случай, когда в официальном документе разработчика графических решений рассматривается именно разогнанный вариант видеокарты.

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Источник изображения: AMD

У мобильных графических решений семейства Navi своя иерархия. Radeon RX 5600M, например, способен противостоять не только GeForce GTX 1660 Ti, но и GeForce RTX 2600.

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Источник изображения: AMD

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AMD утверждает, что оптимальная сфера применения Radeon RX 5600 XT – это игры с разрешением 1080p. По этой причине в таблице с рекомендованными способами использования видеокарт ячейка напротив разрешения 1440p упоминает едва приемлемый уровень быстродействия для Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5600. Зато для игр с гарнитурами виртуальной реальности новинки AMD безоговорочно подходят.

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