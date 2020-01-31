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На диаграммах Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5600 вдвоём навалились на GeForce GTX 1660 Ti

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Анонс компанией AMD видеокарт Radeon RX 5600 и Radeon RX 5600 XT готовился в трудную новогоднюю пору, а потому в профильном разделе сайта разработчика тематические маркетинговые материалы появились только сейчас. На одном из слайдов быстродействие GeForce GTX 1660 Ti в играх противопоставляется результатам сразу двух новинок AMD – как доступной в рознице Radeon RX 5600 XT, так и ориентированной только на OEM-сегмент Radeon RX 5600.

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Источник изображения: AMD

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Для изучения полноразмерной иллюстрации достаточно нажать на уменьшенную копию. Нужно ли говорить о том, что игры подобраны для демонстрации безоговорочного преимущества Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5600.

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amd navi geforce gtx 1660 ti radeon rx 5600 xt radeon rx 5600
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