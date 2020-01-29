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Перечень упоминаемых в базе SiSoftware Sandra моделей Intel Comet Lake расширяется

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Ассортимент занесённых в базу данных SiSoftware Sandra процессоров Intel семейства Comet Lake-S растёт буквально на глазах. Компанию десятиядерной модели Core i9-10900 составили Core i5-10400 (2.9 ГГц) с шестью ядрами, Core i7-10700 (2.9 ГГц) с восемью ядрами и Core i3-10100 (3.6 ГГц) с четырьмя ядрами.

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Источник изображения: SiSoftware Sandra

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Частота Core i9-10900 уже давно фигурирует в этой базе данных – её начальное значение соответствует уровню 2.8 ГГц, хотя в турбо-режиме такой процессор должен разгоняться до 4.9 ГГц. Напомним, что процессоры Comet Lake будут выпускаться по 14-нм технологии, для их использования потребуются материнские платы с разъёмом LGA 1200. Остаётся добавить, что все перечисленные модели Comet Lake-S поддерживают Hyper-Threading, включая и младший процессор серии Core i3.

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Теги

intel comet lake lga 1200
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OgoGoLog
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А сегодня в тру RTS не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать!
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Механики же не меняли. Весь смысл в перерисовке. Иначе проще в оригинал играть.
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Ты нищий амудодятел
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