Квартальный отчёт AMD, как и ожидалось, содержал информацию об увеличении выручки в четвёртом квартале на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а годовая выручка достигла исторического максимума в $6,73 млрд, хотя от уровня предыдущего года увеличилась всего на 4%. Впрочем, более подробное погружение в статистику AMD мы отложим на вторую половину дня, а пока перейдём к главному откровению, которое прозвучало на мероприятии из уст генерального директора Лизы Су (Lisa Su).

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Источник изображения: AMD

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Она подтвердила, что семейство Navi в этом году будет подвергнуто обновлению. Графические решения с архитектурой RDNA второго поколения будут представлены до конца года. Опираясь на распределение динамики роста выручки внутри года, можно даже предположить, что случится это к третьему кварталу. Во втором полугодии выйдут новые ускорители вычислений для серверного сегмента, использующие графические процессоры. В клиентском сегменте новые графические решения тоже будут представлены в текущем году.