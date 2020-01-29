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Графические продукты AMD с архитектурой RDNA 2 обещаны в этом году

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Квартальный отчёт AMD, как и ожидалось, содержал информацию об увеличении выручки в четвёртом квартале на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а годовая выручка достигла исторического максимума в $6,73 млрд, хотя от уровня предыдущего года увеличилась всего на 4%. Впрочем, более подробное погружение в статистику AMD мы отложим на вторую половину дня, а пока перейдём к главному откровению, которое прозвучало на мероприятии из уст генерального директора Лизы Су (Lisa Su).

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Источник изображения: AMD

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Она подтвердила, что семейство Navi в этом году будет подвергнуто обновлению. Графические решения с архитектурой RDNA второго поколения будут представлены до конца года. Опираясь на распределение динамики роста выручки внутри года, можно даже предположить, что случится это к третьему кварталу. Во втором полугодии выйдут новые ускорители вычислений для серверного сегмента, использующие графические процессоры. В клиентском сегменте новые графические решения тоже будут представлены в текущем году.

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amd navi rdna rdna 2 big navi
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