В рейтинге восхищаемости AMD поднялась до четвёртого места в отрасли
Со дня на день выйдет квартальный отчёт AMD, а пока компания подогревает к себе интерес упоминаниями о присутствии её имени в разного рода отраслевых рейтингах. Например, издание Fortune подняло AMD в рейтинге компаний полупроводникового сектора, которыми больше всего восхищаются, с девятого на четвёртое место.
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рекламаИнтересно, что Intel в этом рейтинге параллельно поднялась с восьмого на третье место. Второе занимает компания TSMC, а на первом обосновалась NVIDIA.
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Если же вернуться к факторам, которые позволили AMD получить «деревянную медаль», то решающее значение имело качество управления компанией, на втором месте оказалось качество продуктов и услуг вместе с уровнем инноваций, на третьем – конкурентоспособность в глобальных масштабах.
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