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Другое

В рейтинге восхищаемости AMD поднялась до четвёртого места в отрасли

2
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Со дня на день выйдет квартальный отчёт AMD, а пока компания подогревает к себе интерес упоминаниями о присутствии её имени в разного рода отраслевых рейтингах. Например, издание Fortune подняло AMD в рейтинге компаний полупроводникового сектора, которыми больше всего восхищаются, с девятого на четвёртое место.

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Источник изображения: Fortune

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Интересно, что Intel в этом рейтинге параллельно поднялась с восьмого на третье место. Второе занимает компания TSMC, а на первом обосновалась NVIDIA.

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Источник изображения: Fortune

Если же вернуться к факторам, которые позволили AMD получить «деревянную медаль», то решающее значение имело качество управления компанией, на втором месте оказалось качество продуктов и услуг вместе с уровнем инноваций, на третьем – конкурентоспособность в глобальных масштабах.

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amd intel nvidia tsmc
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Crash
13:39
Всыпь себе в попку. Заколебали уже шнягу писать.
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omoikane
13:39
Это же амазон, рек цена вроде стоит без налога. Правильный заголовок, "Рынок насытился, процессоры стали продавать по рекомендуемым ценам" :D
Стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X достигла минимальной отметки в $470
Сергей Хомич
13:39
моя gtx760 с 3 вентиляторами с 2013 по 2017 эксплуатировалась нещадно и был продана по нормальной цене без каких либо проблем
Большая AMD Navi будет лучшей видеокартой для игр в разрешении 4K
Сверхчеловек
13:39
С Добрым Утром! ^_^
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
Сергей Андреевич
13:39
Слыш у меня было 3 видюхи от палит нвидия м тока одна пошла артефактами спустя 7 лет тотального износилования 😂 так шта не писди нужно норм питальник брать с запасом ...
Большая AMD Navi будет лучшей видеокартой для игр в разрешении 4K
Яков Рудев
13:38
У меня был отвал на geForce 9800gt и ни разу не слышал чтобы у радиков был отвал чипов. Если что у меня geforce 1080.
Большая AMD Navi будет лучшей видеокартой для игр в разрешении 4K
Crash
13:38
А если заглота добавить в "рейтинг осуждаемости", то этот персонаж честно возглавил бы первую строчку. Думаю, Лексагон согласится.
В рейтинге восхищаемости AMD поднялась до четвёртого места в отрасли
Антон вырезай его
13:37
а есть и такие которые берут 8350к за 11тыщ, с пеной у рта доказывая что он всех рвет
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
Сверхчеловек
13:36
потому что не стали сверхлюдьми.
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
Mr. Night
13:34
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