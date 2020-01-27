Со дня на день выйдет квартальный отчёт AMD, а пока компания подогревает к себе интерес упоминаниями о присутствии её имени в разного рода отраслевых рейтингах. Например, издание Fortune подняло AMD в рейтинге компаний полупроводникового сектора, которыми больше всего восхищаются, с девятого на четвёртое место.

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Источник изображения: Fortune

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Интересно, что Intel в этом рейтинге параллельно поднялась с восьмого на третье место. Второе занимает компания TSMC, а на первом обосновалась NVIDIA.

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Источник изображения: Fortune

Если же вернуться к факторам, которые позволили AMD получить «деревянную медаль», то решающее значение имело качество управления компанией, на втором месте оказалось качество продуктов и услуг вместе с уровнем инноваций, на третьем – конкурентоспособность в глобальных масштабах.