Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel окончательно избавилась от акций ASML в прошлом году

+
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Цены на память снижены на 30% - пора брать

После публикации формы 10-K за 2019 на сайте Intel у нас появилась возможность понять, как развивались отношения с компанией ASML, поставляющей литографическое оборудование. В далёком 2012 году Intel взвалила на себя основную часть миссии по финансированию разработки EUV-сканеров, которые ей самой пригодятся только ближе к концу 2021 года, когда будет развёрнуто производство первых серийных 7-нм продуктов. Семь лет назад Intel владела примерно 15% акций ASML, вдвое меньший пакет был распределён между TSMC и Samsung, но те достаточно быстро от этих ценных бумаг избавились.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Intel свои акции ASML продавала долго и по частям. Например, в 2014 году она выручила от их реализации $407 млн, а в 2017 – уже $3,4 млрд. В 2012 году сумма инвестиций в капитал ASML и её операционную активность достигла $4,1 млрд. Не следует считать, что Intel не удалось покрыть эти расходы. Во всяком случае, в течение 2019 года она полностью избавилась от последнего пакета акций ASML, рыночная стоимость которого по состоянию на конец 2018 года оценивалась в $1,1 млрд. За 2019 год курс акций ASML вырос на 67%, так что Intel наверняка осталась в плюсе, даже если продала эти ценные бумаги не на пике стоимости.

Таким образом, теперь Intel более не является акционером ASML, но активно закупает у нидерландского холдинга оборудование для EUV-литографии, которое помогла разработать своими инвестициями прошлых периодов. Внедрить литографию со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением Intel обещает в рамках 7-нм технологии.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel финансы литографическое производство полупроводники экстремальная ультрафиолетовая литография euv amsl
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel окончательно избавилась от акций ASML в прошлом году
+
В прошлом году Intel увеличила выручку в Китае на $1,2 млрд
2
Падение объёмов в сегменте ноутбуков Intel почти компенсировала ростом цен
2
Снижая расходы, Intel заметно экономит на рекламе
4
Wraith Stealth: после перевода на 12-нм технологию AMD Ryzen 5 1600 получил менее производительный охладитель
5
Lenovo поясняет, почему не будет использовать Ice Lake в ноутбуках корпоративного класса
+

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 77
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 114
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 74

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
14
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
65
Топ-5 процессоров AMD Ryzen с AliExpress стоимостью до 150 долларов
21
Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
26
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
9
Обзор ноутбука ASUS X571G
1

Сейчас обсуждают

rebel-1
12:30
Хомяки несите деньги, не дайте Радже голодать. В очередь за новыми мамками, в очередь!
Падение объёмов в сегменте ноутбуков Intel почти компенсировала ростом цен
smaximaa
12:29
какая однобокая логика, хотя да, интели могут только в игори, в тоже время АМД отлично себя чувствует и в игорях и в работе
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
Борис Копыльцов
12:27
Ну т.е. надо как-то при конкуренции выживать то. А хомки купят, они же элита.
Падение объёмов в сегменте ноутбуков Intel почти компенсировала ростом цен
Александр Павлик
12:26
"..в самую лучшЕю систему.... " :) Садись - кол!
Windows 7 может стать бесплатной и перейти в руки энтузиастов
warmuza
12:26
Если тебе нужны "конструктивная критика, адекватные оценки, на худой конец ошибочные мнения" - иди на форум, там всё есть. Здесь другие задачи.
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
rebel-1
12:26
Это слишкам сложно!!! Лучше поныть, обвинить во всем президента и правительство, обвинить крымчан и жить с мыслью что все вокруг быдло, а он один дартаньян.
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
omoikane
12:25
У них денег нет на карту, они все на проц спустили ибо мозгов нету :D
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
John Smith
12:25
Я бы не взял с 1050. Слишком слаба, тем более мобильная. Берите 1060 или выше или будет печалька в играх. нормальный минимум для игр это вообще то 1660 а 2060 уже нормальное вложение на пару лет впере...
Обзор ноутбука ASUS X571G
Алексей Кутерев
12:25
Опережает в чём, в лучах для галочки?
Intel оснастит свои видеокарты трассировкой лучей раньше AMD
rebel-1
12:24
Гы, сборка за 600 баксов это как и раньше была нищебродская сборка, так и сейчас сборка для бомжей. Иди поной еще, покланься великой америке. Про какую покупательскую способность рубля ты мелешь, если...
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем