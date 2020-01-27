После публикации формы 10-K за 2019 на сайте Intel у нас появилась возможность понять, как развивались отношения с компанией ASML, поставляющей литографическое оборудование. В далёком 2012 году Intel взвалила на себя основную часть миссии по финансированию разработки EUV-сканеров, которые ей самой пригодятся только ближе к концу 2021 года, когда будет развёрнуто производство первых серийных 7-нм продуктов. Семь лет назад Intel владела примерно 15% акций ASML, вдвое меньший пакет был распределён между TSMC и Samsung, но те достаточно быстро от этих ценных бумаг избавились.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Intel свои акции ASML продавала долго и по частям. Например, в 2014 году она выручила от их реализации $407 млн, а в 2017 – уже $3,4 млрд. В 2012 году сумма инвестиций в капитал ASML и её операционную активность достигла $4,1 млрд. Не следует считать, что Intel не удалось покрыть эти расходы. Во всяком случае, в течение 2019 года она полностью избавилась от последнего пакета акций ASML, рыночная стоимость которого по состоянию на конец 2018 года оценивалась в $1,1 млрд. За 2019 год курс акций ASML вырос на 67%, так что Intel наверняка осталась в плюсе, даже если продала эти ценные бумаги не на пике стоимости.

Таким образом, теперь Intel более не является акционером ASML, но активно закупает у нидерландского холдинга оборудование для EUV-литографии, которое помогла разработать своими инвестициями прошлых периодов. Внедрить литографию со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением Intel обещает в рамках 7-нм технологии.