Опубликованная на днях форма 10-K содержала более подробную информацию о динамике выручки Intel и средней цены реализации продуктов в отдельных сегментах рынка. Было установлено, например, что выручка компании в клиентском сегменте хоть и непрерывно увеличивалась с 2015 года, в прошлом году выросла всего на 0,4%.

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Источник изображения: Intel

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Предметом особой гордости руководства Intel стала способность компании увеличить доходность на операционном уровне на 86% за пять лет.

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Источник изображения: Intel

Впрочем, даже на этом графике видно, что темпы прироста операционного дохода компании сокращаются.

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Источник изображения: Intel

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Распределение выручки по подразделениям Intel демонстрирует, что в настольном сегменте компания в этом году выступила хуже, чем в предыдущем. В мобильном сегменте падение выручки было чуть меньше. Кроме того, сомневающиеся в переломе рынка в пользу ноутбуков могут ещё раз убедиться, что Intel уже много лет подряд больше зарабатывает в сегменте ноутбуков, чем в настольном.

Источник изображения: Intel

В минувшем году количество реализованных процессоров Intel сократилось на 6% в настольном сегменте и на 5% в мобильном. В денежном выражении рост средней цены реализации мобильных процессоров на 5% почти смог компенсировать снижение объёмов реализации в натуральном выражении. В настольном сегменте средняя цена реализации процессора выросла всего на 3%, поэтому выручка на данном направлении сократилась почти на $400 млн только из-за этого фактора.