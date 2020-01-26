Не прошло и дня с момента публикации квартального отчёта Intel, как компания разродилась формой 10-K, предоставляющей много дополнительной информации об итогах работы в 2019 фискальном году. В отличие от некоторых конкурентов, Intel в последние годы насыщает этот довольно нудный по своему содержанию документ интересными иллюстрациями и цитатами.

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Источник изображения: Intel

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Когда речь зашла о модернизации и расширении собственных предприятий, Intel заявила, что в 2019 году увеличивала объёмы выпуска 10-нм продукции в Израиле и штате Орегон, а в 2020 году к ним присоединилось предприятие в штате Аризона. Номенклатура 10-нм продукции пока не так широка, ведь представить девять новых 10-нм изделий Intel обещает лишь в текущем году. Пока компания выпускает программируемые матрицы Agilex и мобильные процессоры Ice Lake с использованием 10-нм технологии. Последние считаются «первыми 10-нм» в сочетании «массово выпускаемыми», поэтому о существовании более ранних 10-нм процессоров Cannon Lake с такой оговоркой быстро забывается.

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Источник изображения: Intel

Как не раз отмечалось на квартальном мероприятии, в этом году Intel на 25% увеличит количество выпускаемых по 14-нм и 10-нм технологии кремниевых пластин. Для наглядности Intel даже сложила в столбчатые диаграммы суммы своих расходов на исследования и расширение производства, которые были сделаны в предыдущую пятилетку. В 2019 году совокупные расходы достигли $29,6 млрд, хотя именно статья на исследования и разработки на фоне инвестиций в производство выглядит ущербной.

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Источник изображения: Intel

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Если же рассмотреть динамику расходов на НИОКР более подробно, то по сравнению с прошлым годом они сократились несущественно, и главный вклад внесло решение Intel отказаться от разработки модемов для смартфонов с поддержкой 5G. Если расходы на этом направлении и сокращались в последние годы, то только в удельном выражении по отношению к выручке, поскольку последняя продолжала расти.