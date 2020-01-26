Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лиза Су поздравила поклонников AMD с Новым годом на китайском языке

+
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

Хотя действующие руководители AMD и NVIDIA стараются не комментировать навязчивый слух о наличии у них общих родственников, о своих корнях они не забывают. Основатель NVIDIA, выступая перед китайской аудиторией, иногда приветствует её на китайском языке. Лиза Су (Lisa Su) в этом году тоже не забыла о тех людях, которые празднуют Новый год по лунному календарю, и поздравительную запись в Twitter разбавила соответствующей китайской фразой.

реклама

Источник изображения: Twitter, Lisa Su

реклама

Ориентация на ритм китайских праздников прослеживалась и в действиях AMD, связанных с анонсом видеокарт Radeon RX 5600 XT – они успели выйти на рынок до начала новогодних каникул, которые сейчас начинаются в Китае.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd лиза су
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Лиза Су поздравила поклонников AMD с Новым годом на китайском языке
+
Обновилось немецкое расписание премьер игровых видеокарт на текущий год
11
Сокращения в Intel затронут не более одного процента сотрудников
1
Новые упоминания о процессорах Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700
24
AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
109
Победив дефицит процессоров, Intel надеется вернуть себе утраченные позиции
20

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 69
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 76
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 99
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 115
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 74

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
99
Из спичек и желудей: разгон и тестирование 4-ядерных процессоров на плате Socket AM2+ в современных играх
41
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
43
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
13
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
12

Сейчас обсуждают

Profit
05:38
эх, чую расцвет архитектур на пользу покупателя =) Да, что там говорить: уже сейчас можно собрать за небольшие деньги хороший конфиг с б\у рынка даже для юзверей 2600к и фх8350
Intel планирует откусить часть продаж новых процессоров AMD Ryzen 4000, выпустив в те же сроки свои 10-нм чипы
Bender Rodriguez
05:33
日本最高！
NTT DoCoMo запустит сеть 6G к 2030 году
Олег Матягин
05:30
Для того чтобы установить каждую из трёх ОС физически отключали остальные жё сткие диски?
Найден способ продления жизни Windows 7 ещё на 3 года
Johan_888
05:18
Не понимаю по какому поводу столько вайна, автор, если тебе неудобна 10-ка, ненужно ныть на каждом углу по этому поводу, лично для меня устаревшая 7-ка никогда не была удобной, и до выхода вин8 я пол...
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
Анатолий Крицкий
05:06
А ты сУвай дальше и дольше и будет тебе счастье!))
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
ZeroCooolX
05:05
Поправочка. На одной частоте они равны ...
Планы МЦСТ по выпуску новых Эльбрусов: 16 ядер на 16 нм уже в 2022 году
ZeroCooolX
05:03
Хорош. Кому он нужен с транслятором x86 кода, акромя оптимизированных заранее задач?
Планы МЦСТ по выпуску новых Эльбрусов: 16 ядер на 16 нм уже в 2022 году
Анатолий Крицкий
04:58
)) ох и тяжело живётся пИчатникам!
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
DigiMakc
04:54
Статьи проходят процедуру модерации.
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
Александр Дубовик
04:48
Серьёзно? А для каких дурачков клепают mATX корпуса (-> AeroCool Aero One Mini Eclipse <-) с габаритами как у полноценных ATX?
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем