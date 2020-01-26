Хотя действующие руководители AMD и NVIDIA стараются не комментировать навязчивый слух о наличии у них общих родственников, о своих корнях они не забывают. Основатель NVIDIA, выступая перед китайской аудиторией, иногда приветствует её на китайском языке. Лиза Су (Lisa Su) в этом году тоже не забыла о тех людях, которые празднуют Новый год по лунному календарю, и поздравительную запись в Twitter разбавила соответствующей китайской фразой.

реклама

Источник изображения: Twitter, Lisa Su

реклама

Ориентация на ритм китайских праздников прослеживалась и в действиях AMD, связанных с анонсом видеокарт Radeon RX 5600 XT – они успели выйти на рынок до начала новогодних каникул, которые сейчас начинаются в Китае.