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Обновилось немецкое расписание премьер игровых видеокарт на текущий год

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Обновить предполагаемую последовательность выхода игровых видеокарт на этот год представителей немецкого сайта PC Games Hardware сподвигли не только новые слухи о «большом Navi» и разновидностях NVIDIA Ampere, но и вполне конкретные заявления руководства Intel на вчерашней квартальной отчётной конференции, которые причисляли дискретную графику DG1 к списку новинок текущего года, выпускаемых по 10-нм технологии.

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Источник изображения: PC Games Hardware

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«Парад новинок», как можно понять из иллюстрации, намечен на второе полугодие. Игровой флагман NVIDIA семейства Ampere с традиционно заоблачной ценой может быть представлен уже в апреле, вслед за серверным аналогом, который будет анонсирован в марте. Графический процессор GA100 подразумевает наличие не менее 32 Гбайт памяти типа HBM2 или более совершенной HBM2e. Источник предполагает, что «большой Ampere» будет выпускаться по EUV-варианту 7-нм техпроцесса, как и его более доступные последователи.

Последние выйдут в серии GeForce RTX 3000 уже в третьем квартале текущего года, будет использоваться более доступная память типа GDDR6. В третьем квартале появится и «большой Navi» в исполнении AMD, который предложит сочетание архитектуры RDNA 2 и 7-нм техпроцесса второго поколения (EUV). Память типа GDDR6 объёмом 12 или 16 Гбайт будет сочетаться с 256- или 384-разрядной шиной, по версии первоисточника. Intel на этот «праздник жизни» не только опоздает, но и предложит клиентам не самую быструю версию своей дискретной графики – DG1 выйдет не ранее четвёртого квартала. Эта видеокарта начального уровня будет основана на 10-нм графическом процессоре с архитектурой Intel Xe (Gen 12).

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amd intel nvidia видеокарты роадмап navi ampere intel xe dg1
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