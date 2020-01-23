Склад баннеров AMD обогатился материалами по Radeon RX 5600 XT
Не прошло и двух дней с момента анонса, как видеокарты Radeon RX 5600 XT начали поступать в российскую розницу – изделие Sapphire, например, сейчас можно приобрести за 22 100 рублей. Соответственно, начал пополняться и служебный раздел сайта AMD, в котором хранятся маркетинговые материалы с локализацией под отдельные рынки сбыта.
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рекламаНа русский язык соответствующие баннеры уже переведены – при продвижении Radeon RX 5600 XT упор делается на продвижение в играх с разрешением 1080p, как и на презентации в дни проведения CES 2020.
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В эталонном исполнении, напомним, видеокарты Radeon RX 5600 XT на рынок поставляться не будут, но это не мешает маркетологам AMD использовать в рекламных материалах некоторый условный образ, ассоциируемый именно с этой видеокартой.
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