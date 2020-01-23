Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Склад баннеров AMD обогатился материалами по Radeon RX 5600 XT

+
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

Не прошло и двух дней с момента анонса, как видеокарты Radeon RX 5600 XT начали поступать в российскую розницу – изделие Sapphire, например, сейчас можно приобрести за 22 100 рублей. Соответственно, начал пополняться и служебный раздел сайта AMD, в котором хранятся маркетинговые материалы с локализацией под отдельные рынки сбыта.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

На русский язык соответствующие баннеры уже переведены – при продвижении Radeon RX 5600 XT упор делается на продвижение в играх с разрешением 1080p, как и на презентации в дни проведения CES 2020.

реклама

Источник изображения: AMD

В эталонном исполнении, напомним, видеокарты Radeon RX 5600 XT на рынок поставляться не будут, но это не мешает маркетологам AMD использовать в рекламных материалах некоторый условный образ, ассоциируемый именно с этой видеокартой.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd radeon rx 5600 xt navi 10
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

EUV-жизнь налаживается: ASML стабильно увеличивает поставки литографических сканеров
+
Склад баннеров AMD обогатился материалами по Radeon RX 5600 XT
+
Matrox и NVIDIA: наконец-то вместе
3
AMD расширяет штат маркетологов, открыты вакансии на направлении Ryzen
17
Дискретная графика Intel DG1 сверкнула характеристиками в Geekbench
16
AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками
60
В России анонсированы кулеры AeroCool Duo 12, AeroCool Duo 14 и AeroCool Duo 20
19

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 77
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 499
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 60
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 109
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравниваем скорость работы "классического" SSD и SSD NVMe на примере WD Blue SN500 NVMe 250 GB
111
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
60
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
109
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
19
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
37
Топ-5 смартфонов декабря 2019 года
8
Скидки недели на AliExpress: наушники Xiaomi, смартфон Huawei и другие гаджеты до 200 евро
+
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
8

Сейчас обсуждают

Waramagedon
12:21
Зачем им бесполезные танкисты? Там нужны люди с образованием и несколькими языками перфектно.
AMD расширяет штат маркетологов, открыты вакансии на направлении Ryzen
msartyom97
12:20
да, сильно 864р (на XOne) это лишь 66% от 1080р (на ps4)
Автор God of War прокомментировал ситуацию, произошедшую с Cyberpunk 2077
Waramagedon
12:19
А тебе то какая разница? Больше продаж, значит больше развитие их продуктов.
AMD расширяет штат маркетологов, открыты вакансии на направлении Ryzen
msartyom97
12:18
864p на XOne
Автор God of War прокомментировал ситуацию, произошедшую с Cyberpunk 2077
Cyborg39rus
12:18
ИМХО только слепой купит эту дрянь
Недорогой SSD SN550 M.2 500 ГБ PCIe-3.0 от Western Digital упал до рекордно низкой цены $65
Waramagedon
12:16
Ждем возмущенных любителей телеграма, дурова и США ))) как такое посмел тоталитарный Израель ))) он нам не царь )))
Прибор для разблокировки любого смартфона на iOS и Android показали на деле
Alexcess
12:16
Как же часто я слышу от владельцев пеньков и i3 на 1151 слова типа "Нахера я его купил, лучше бы райзен r5 взял".
4-ядерный Intel Core i3-10100 с поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 5 3500X в бенчмарке 3DMark 11
Андрей Андронов
12:16
Самая дешман вентус которая шумит как самолёт. Рип
Назначена рублёвая цена Radeon RX 5600 XT
Adam Smith
12:15
ты ниче не попутал? вообще-то, амудэшник, это твое привычное занятие со времен фх))))))
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
Worf
12:14
ну да ну да, ты мне ещё про решётку декоративную залей. ты хоть понятие слова знаешь или тебе ссылку кинуть для разъяснение....? решетка там не декоративная а с перфорацией (которую ты жЫвотное заклеи...
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем