

AeroCool Duo 12



AeroCool Duo 12 Pro



AeroCool Duo 14



AeroCool Duo 20

Компания AeroCool Advanced Technologies анонсировала в России новую линейку систем охлаждения, которая включает три кулера разных габаритов. Новинки отличаются наличием подсветки и почти бесшумной работой.AeroCool Duo 12 – новый кулер, оснащённый изогнутыми лопастями для эффективного отвода тепла. Диаметр лопастей составляет 12 см, а скорость вращения при максимальном уровне мощности равна 1000 об/мин. Уровень шума – до 20 дБ, чему способствуют антивибрационные накладки. Во время простоя мощность вращения лопастей автоматически снижается.Что касается подсветки, она предлагает 16,8 млн доступных цветов и включает 28 LED светильников, которые вместе образуют сдвоенный световой круг. Система охлаждения совместима с материнскими платами всех самых известных производителей, включая ASUS, MSI и Gigabyte. Производитель уверяет, что AeroCool Duo 12 прослужит до 7 лет.Отметим, что компания также предлагает пользователям специальный комплект AeroCool Duo 12 Pro. Он наряду с тремя кулерами включает хаб для управления подсветкой и пульт дистанционного управления.Вторая новинка производителя называется AeroCool Duo 14. Несмотря на то, что диаметр лопастей увеличился лишь на 2 см, мощность потока воздуха выросла сразу в полтора раза. AeroCool Duo 14 является неплохим решением для производительных ПК, и работает при этом практически с тем же уровнем шума, что и более компактная версия – 23 дБ.Наконец, третья новинка называется AeroCool Duo 20. Как вы поняли, она обладает 20-сантиметровыми лопастями, которые могут совершать до 700 оборотов ежеминутно. Увеличенные размеры лопастей в паре с регулировкой вращения сделали AeroCool Duo 20 самым тихим решением из анонсированного трио. Уровень шума составляет лишь 18,3 дБ.В завершение добавим, что AeroCool Duo 12/14/20 оборудованы специальным коннектором, посредством которого системы охлаждения подключаются непосредственно к материнским платам.