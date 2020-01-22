В России анонсированы кулеры AeroCool Duo 12, AeroCool Duo 14 и AeroCool Duo 20
Что касается подсветки, она предлагает 16,8 млн доступных цветов и включает 28 LED светильников, которые вместе образуют сдвоенный световой круг. Система охлаждения совместима с материнскими платами всех самых известных производителей, включая ASUS, MSI и Gigabyte. Производитель уверяет, что AeroCool Duo 12 прослужит до 7 лет.
Отметим, что компания также предлагает пользователям специальный комплект AeroCool Duo 12 Pro. Он наряду с тремя кулерами включает хаб для управления подсветкой и пульт дистанционного управления.
Вторая новинка производителя называется AeroCool Duo 14. Несмотря на то, что диаметр лопастей увеличился лишь на 2 см, мощность потока воздуха выросла сразу в полтора раза. AeroCool Duo 14 является неплохим решением для производительных ПК, и работает при этом практически с тем же уровнем шума, что и более компактная версия – 23 дБ.
Наконец, третья новинка называется AeroCool Duo 20. Как вы поняли, она обладает 20-сантиметровыми лопастями, которые могут совершать до 700 оборотов ежеминутно. Увеличенные размеры лопастей в паре с регулировкой вращения сделали AeroCool Duo 20 самым тихим решением из анонсированного трио. Уровень шума составляет лишь 18,3 дБ.
В завершение добавим, что AeroCool Duo 12/14/20 оборудованы специальным коннектором, посредством которого системы охлаждения подключаются непосредственно к материнским платам.
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