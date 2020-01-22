У магазина MindFactory гордо реют знамёна AMD
Российским читателям интернет-магазин MindFactory известен преимущественно своей статистикой продаж центральных процессоров, согласно которой доля продукции AMD в отдельные месяцы прошлого года достигала 80%. Недавно выяснилось, что и видеокарты AMD клиентами этого немецкого магазина раскупаются весьма охотно. На страницах Reddit один из жителей Вильгельмсхафена публикует фотографию окрестностей представительства MindFactory в этом немецком городе.
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рекламаПомимо корпоративной символики MindFactory, на украшающих флагштоки рекламных конструкциях отчётливо читается логотип AMD. Соответственно, это устраняет все сомнения в тесном сотрудничестве данного магазина с одноимённой компанией. Кстати, некоторые участники обсуждения на страницах Reddit поясняют, почему магазин перестал отгружать товары за пределы Германии. Это связано со стремлением снизить затраты на бухгалтерское сопровождение и налоговое администрирование – компании проще работать на внутреннем рынке страны.
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