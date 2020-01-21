Представленные сегодня видеокарты AMD семейства Radeon RX 5600 отправились покорять рынок по разным каналам: старшей Radeon RX 5600 XT предстояло занять полки магазинов в исполнении партнёров AMD, без возможности появления эталонных версий, а младшая Radeon RX 5600 должна была встречаться в составе готовых ПК. Наконец, ноутбукам предназначалось мобильное графическое решение Radeon RX 5600M, хотя попутно без лишнего шума был представлен и Radeon RX 5700M – ему полагается и 256-разрядная шина, и 8 Гбайт памяти.

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Источник изображения: AMD

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Поскольку на этапе публикации пресс-релиза обсуждалась только рекомендованная цена Radeon RX 5600 XT в долларах США ($279), поэтому дожидаться прямого сеанса связи с российской пресс-службой AMD стоило хотя бы ради прояснения ситуации с позиционированием новинки в отечественной рознице. Как нам сообщили в московском представительстве компании, российские торговые сети будут предлагать видеокарты Radeon RX 5600 XT в исполнении партнёров по цене от 20 990 рублей.